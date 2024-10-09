輝達揮別暴跌陰霾！股價正挑戰新高 專家曝關鍵因素

輝達股價週二（8日）上漲4.05%、收132.89美元，創1個月來最大單日漲幅。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）的2025會計年度第2季財報和第3季財測，由於未達頂標引發市場擔憂，股價在9月初跳水，不過輝達股價如今正逐步重回歷史高點，華爾街分析師非常看好輝達在2025年的前景，其中最大關鍵，就是市場對於Blackwell的強勁需求。

《MarketWatch》報導，Cantor Fitzgerald分析師C.J. Muse指出，用黃仁勳的話來說，Blackwell的需求「超狂」（insane），且輝達向來以強大的執行力著稱，預測該公司業績有望超出市場預期。

請繼續往下閱讀...

Muse預測，輝達截至明年1月的單季營收約在370億美元，截至明年4月的單季營收，則有望達410億美元，兩者皆比華爾街共識預測高出10億美元左右。

Mizuho分析師Jordan Klein指出，2025年即將到來，多頭投資者及避險基金，已開始回頭買進輝達，Blackwell晶片需求遠高於供給，可能意味著輝達財報和展望將明顯高於預期。

Jordan Klein更稱，鴻海董事長劉揚偉也說Blackwell的需求瘋狂，這和黃仁勳說的一樣，此舉也激勵輝達股價。

輝達股價週二（8日）上漲4.05%、收132.89美元，創1個月來最大單日漲幅，持續朝6月18日的歷史收盤高點135.58美元逼近。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法