晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達揮別暴跌陰霾！股價正挑戰新高 專家曝關鍵因素

2024/10/09 12:43

輝達股價週二（8日）上漲4.05%、收132.89美元，創1個月來最大單日漲幅。（歐新社）輝達股價週二（8日）上漲4.05%、收132.89美元，創1個月來最大單日漲幅。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）的2025會計年度第2季財報和第3季財測，由於未達頂標引發市場擔憂，股價在9月初跳水，不過輝達股價如今正逐步重回歷史高點，華爾街分析師非常看好輝達在2025年的前景，其中最大關鍵，就是市場對於Blackwell的強勁需求。

《MarketWatch》報導，Cantor Fitzgerald分析師C.J. Muse指出，用黃仁勳的話來說，Blackwell的需求「超狂」（insane），且輝達向來以強大的執行力著稱，預測該公司業績有望超出市場預期。

Muse預測，輝達截至明年1月的單季營收約在370億美元，截至明年4月的單季營收，則有望達410億美元，兩者皆比華爾街共識預測高出10億美元左右。

Mizuho分析師Jordan Klein指出，2025年即將到來，多頭投資者及避險基金，已開始回頭買進輝達，Blackwell晶片需求遠高於供給，可能意味著輝達財報和展望將明顯高於預期。

Jordan Klein更稱，鴻海董事長劉揚偉也說Blackwell的需求瘋狂，這和黃仁勳說的一樣，此舉也激勵輝達股價。

輝達股價週二（8日）上漲4.05%、收132.89美元，創1個月來最大單日漲幅，持續朝6月18日的歷史收盤高點135.58美元逼近。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財