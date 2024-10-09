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焦點股》中石化：京華城弊案波及 外資砍逾4萬張

2024/10/09 10:15

京華城弊案波及，外資連兩日賣超中石化逾4萬張。（資料照）京華城弊案波及，外資連兩日賣超中石化逾4萬張。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受檢方調查京華城容積獎勵弊案影響，中石化（1314）旗下鼎越開發的京華城土地遭扣押，而外資則連續兩日痛賣中石化持股，10月7日賣超逾1.5萬張、昨日再賣2.5萬張，合計超過4萬張以上，外資倒貨，中石化股價含今日連續6個交易日下跌，截至9:50分為止，股價來到8.38元。

北檢4日以涉及貪污、圖利等犯行為由，扣押中石化旗下鼎越開發公司價值高達111.7億元的京華城土地，檢方認定這筆利益屬於犯罪所得，應予沒收；不過鼎越開發也回應，檢方恣意扣押京華城土地，已影響鼎越開發公司廣大股東權益，將於收到裁定後依法提起抗告。

然此舉已使得中石化股價7日重挫，自9.38元跌至目前價格約8.4元左右，跌幅超過一成，外資更是連兩日大賣中石化持股。面對近期媒體與政論節目把陶朱隱園都算成是中石化資產，指稱中石化今年第二季財報存貨以及投資性不動產認列不實，擬向金管會檢舉要求退回並進行資產重估，中石化也發聲明稿表示，陶朱隱園建物並非公司資產，相關言論恐已嚴重影響股東及投資人權益。

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