台新臨股會>小股東挺「新新併」 送「皮卡丘」給吳東亮10萬伏特電力

台新金今天舉行股臨會，首位發言小股東送上皮卡丘，期盼董事長吳東亮能擁有十萬伏特的電力、超能力（記者王孟倫攝）

今天台新金舉行的股東臨時會，普通股出席比率達78.53%（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為邁向「新新併」今天台新金及新光金各自舉行股東臨時會，台新金董事長吳東亮表示，若能在股東與主管機關的支持同意下，兩家金控順利合併，將是國內金控公司採取「合議併購」的先例，不僅對兩家金控有重大意義，更是也是台灣金融產業發展的一大步。

今天臨股會現場，小股東發言踴躍，首位登記發言的投資人現場贈送一隻黃色的「皮卡丘」玩偶，他表示，自己是台新金的資深股東，而皮卡丘擁有「10萬伏特電力」，他希望吳東亮能有像皮卡丘一樣的「超能力」，並相當贊同新光金與台新金的合併案，也認為「新新併之後，明天會更好」。

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吳東亮在致詞表示，台新金在全體金控共同努力下，各項業務穩定成長，今年1到9月的稅後盈餘為166億元，每股稅後盈餘1.17元；今天股東臨時會主要目的是提案表決與新光金控的合併，衷心希望大家大力支持。

吳東亮指出，在8月22日雙方董事會通過合併案，這對雙方來說，我們有相近企業文化、彼此業務強項互補，經營綜效顯著；若合併後，兩家金控的經營規模來到第四大，未來將使銀行、壽險及證券大到足夠的規模，這使我們成為業務布局均衡的大型金控，讓我們更有能力，能面對市場的波動。

他表示，在今天雙方股東會通過台新金與新光金合併案後，我們將正式向主管機關申請；若能在股東與主管機關的支持同意下，順利合併，這將是金控採取合議併購的首例，對兩家金控不僅具有重大意義，也對台灣金融產業發展的一大步。

吳東亮強調，未來將力促合併後的「台新新光金控」，繼續努力成為金融業的領導品牌，並積極參與政府推動的「亞洲資產管理中心」，我們將運用金融科技，創造良好績效，回饋股東、客戶及員工。我們一定會將股東會的支持化為動力，繼續完成合併程序。

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