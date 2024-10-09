傳奇9月單月每股稅前盈餘0.55元

傳奇10月《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》與本土品牌炸雞大師展開期間限定合作。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到端遊《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版9月3日正式上線之故，有效推升遊戲股傳奇（4994）9月營收獲利，傳奇9月營收1.43億元、稅前盈餘0.36億元、每股稅前盈餘0.55元；開盤後股價雖一度拉高，但目前在平盤112元附近震盪。

傳奇指出，端遊《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版則於本月9月3日正式上線，除全面升級遊戲引擎，並推出八國語言版本，以及全新職業「忍衛」，期待這款經典遊戲吸引全球玩家重現當年的冒險與成長，且由於成本率約為手遊一半，除營收提升外，對毛利率也有正面影響，進而拉升傳奇網路的稅前淨利率；至於而今年上市的端遊《星界神話》全球版、手遊《晴空物語》日本版，以及手遊《幻想神域2-Evolution全面進化》台日版皆持續穩定運營中。

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傳奇也說，10月《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》與本土品牌炸雞大師展開期間限定合作，以及風之國度－台港日即將於10月與知名動漫「盾之勇者成名錄」IP連動，採取多元化經營策略。

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