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達里歐：Fed不會再「大幅降息」

2024/10/09 09:51

橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，Fed不會再大幅降息。（彭博）橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，Fed不會再大幅降息。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國聯準會（Fed）將基準利率削減2碼（50個基點）後，全球最大避險基金「橋水聯合」（BridgeWater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，Fed不會再「大幅降息」。

《彭博》報導，達里歐週二（8日）在出席格林威治經濟論壇上指出，目前美國經濟處於相對良好的平衡狀態，因此他認為Fed不會再大幅降息。

論壇上，達里歐也對評論了美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的政見，並提出了對債券市場的擔憂。

達里歐認為，賀錦麗和川普2人政見均可能導致債市出現不尋常的供需現象，但在2人中，他比較傾向支持川普的經濟政策，達里歐認為川普主張大幅降低企業稅率屬於傳統資本主義，而川普提高關稅則可以為華府每年提供8000億美元（約新台幣25.78兆元）收入。

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