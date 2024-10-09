路透：中國曾提3萬歐元最低售價 以避免電動車關稅 被歐盟拒絕

知情人士表示，中國曾提議將電動車最低售價訂在3萬歐元，希望藉此避免關稅，這項提案最終被歐盟拒絕。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕3名知情人士表示，布魯塞爾拒絕了中國政府關於中國製進口電動車售價最低為3萬歐元（106.3萬元）的提議，北京希望此舉能避免歐盟徵收關稅。

《路透》報導，歐盟執委會1個月前已表明，作為反補貼調查的一部份，執委會駁回了中國電動車製造商的最低價格報價，這項調查使北京和歐盟陷入十年來最大的貿易爭端。此前，並未出現過雙方談判中提出的妥協方案具體細節。針對報導，中國商務部和歐盟執委會沒有立即回應。

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英國調查公司JATO Dynamics在2023年的數據顯示，中國電動車平均成本不到歐洲和美國的一半。2023上半年，中國電動車平均零售價格約為3.2萬歐元（約新台幣113.4萬元），其中包括比亞迪海鷗等售價低於1萬歐元（約新台幣35.4萬元）的車款。

相較之下，歐洲純電動車的平均售價為6.6萬歐元（約新台幣234萬元），許多研發中售價約2萬歐元（約新台幣70.9萬元）的低價車款，最快也要等到2025年才會上市，德國汽車大廠福斯（Volkswagen）的目標則是在2027年推出售價2萬歐元的車款。

在拒絕中國的提議時，歐盟當時表示，這不僅涉及汽車製造商為他們中國製電動車收取的價格，同時也涉及製造這些電動車時獲得的補助，以及消除這類補貼的影響。中歐雙方要達成協議的時間有限，歐盟執委會上週表示，除非雙方就B計劃達成協議，否則將自10月31日起對中國製造的電動車徵收最高45％的關稅，為期5年。

中國商務部先前曾表示，正在尋求談判關稅替代方案，其中涉及某種形式的「彈性定價承諾」。歐盟執委會也稱，隨著談判持續進行，準備重新考慮其他針對價格的承諾，包括最低價格和進口配額。

知情人士透露，解決方案可能是針對每個汽車製造商，以及可能的每個車款類型單獨計算最低價格，具體將取決於車款的尺寸等。其中1名知情人士表示，3.5萬到4萬歐元（約新台幣124萬元至141.8萬元）的最低價格，將成為更好的談判標準。

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