中港股「豬羊變色」！上證重挫近5%，恒生反彈逾1.5%（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國十一國慶長假結束，由於北京當局並未進一步公布振興經濟的財政「突破性政策」，令投資人大失所望，週二（8日）港股暴跌2172點，跌幅9.41%，不過，驚嚇過後，週三指數反彈逾1%，而上證在週二漲幅腰斬，從大漲逾10%，收盤漲4.6%，週三開低走低，大跌近5%。

恒生指數週二開盤指數直接跌破23000點，以22849點開出，在類股一片下殺下，指數開低走低，盤中一度跌2337點，或10.11%，觸及20762點，終場跌勢收斂，收20926點，跌2172點或9.41%，成交量爆出6204億港元天量。

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在經歷週二暴跌驚嚇後，週三指數開盤上漲364點，或1.73%，以21290點開出，指數開高走高，早盤觸及21309點，漲383點或1.83%，截玉9點54分，報21248點，漲322點或1.54%，成交量673.85億港元。

而上證指繼週二指數從開盤大漲逾10%，到終場收斂到只漲4.6%，收3489.78點，週三持續拉回，開盤跌62點，或1.77%，以3427點開出，在賣單持續拋出，指數開低走低，早盤觸及3323點，跌4.75%，不過，急殺後，又見買盤進場，指數跌幅收斂，截至9點59分，報3380點，跌108點或3.12%，成交量4332.68億人民幣。

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