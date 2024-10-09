太陽光電設施說明會10/22登場 高市工務局：今年最終場

高市工務局太陽光電設施說明會10月22日登場。（工務局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕為鼓勵民間建築物設置太陽光電，高市工務局將於10月22日、在高市社會局婦女館演講廳舉辦「高雄市推動建築物設置太陽光電設施說明會」，工務局表示，前3場場場爆滿，這是今年最終場。

工務局長楊欽富表示，善用高雄日照充足的優勢，民眾居家屋頂安裝太陽光電有多項好處，可以隔熱防漏水，室內還可降溫3到5度，減少風扇、冷氣電費開支。

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以屋頂面積12.5坪為例，可設置5峰瓩（kWp），設置成本約30-40萬元，年發電量約可達6387.5度，113年度（第二期）躉售費率為1度電收購5.7055元，年收入約可達3萬6仟元，約9至11年即可將設置成本回收，相較無專業簽證之鐵棚違章，既有保障又可長達20年穩定躉售費用收入。

工務局表示，為提高民眾對太陽光電相關知識的了解，將邀請財團法人台灣建築中心、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會專家蒞臨光電說明會演講，主題包含「國家淨零政策及策略說明」及「太陽光電案例介紹及經驗分享」，並由該局說明光電政策及法規申設程序。

工務局說明，市府113年共辦理3場大型說明會，內容充實，場場爆滿，這是今年度最後一場，請把握機會，活動免費報名，即日起至額滿為止，詳情可上建築管理處「高雄之光 宜居之城」網頁查詢（https://solar.kcg.gov.tw/）或洽詢該局建築管理處第二課太陽光電窗口陳小姐或林小姐聯繫（電話：07-336-8333轉2134）。

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