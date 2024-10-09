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家登Q3營收18.9億元 創單季歷史新高

2024/10/09 08:46

家登董事長邱銘乾。（記者洪友芳攝）家登董事長邱銘乾。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓與光罩載具廠家登（3680）於今（9）日公佈9月集團合併營收約為新台幣6.07億元，月減6%，年增達17%並創同期新高；第3季集團合併營收18.9億元，季增7.38%，創單季營收歷史新高。

家登今年前3季集團合併營收累計約為50.7億元，較去年同期成長35%，已相當於去年全年營收，今年營收將朝新高邁進。

家登表示，第3季進入半導體旺季，全球光罩暨晶圓產品出貨暢旺，公司本業晶圓載具及光罩載具齊發威，帶動營收成長，預期毛利也會成長。

家登表示，公司建構在地半導體供應鏈聯盟效益逐漸發酵，聯盟成員都在半導體快速演進的過程中扮演不可或缺的角色，家登與耐特在載具關鍵材料上緊密合作，建立獨一無二的材料配方與專用產品線，確保高階製程載具的高潔淨度與供貨品質穩定度，進而協助客戶提高製程良率。

家登與合作夥伴迅得、科嶠則在CoWoS上貼近客戶需求，創造領先業界的開發優勢，從CoWoS全系列載具到儲存及清洗提供完整的一站式服務。AI浪潮的勢不可擋，建構AI產業生態系（Ecosystem）是家登這兩年的首要策略重心，以整合取代競爭共同服務大客戶，結合聯盟資源發揮最大效益並強化半導體在地供應鏈韌性，現已逐步看到成效，相信有助2025的半導體在地聯盟各公司創更多佳績。

家登指出，HI-NA EUV POD需求量持續擴充，家登加速認證進度，力求下一代EUV價值與技術的全面升級；晶圓載具爭取全球客戶量產採

用，市占快速提升，加入一線競爭行列；完整CoWoS解決方案領先全球，大量送樣客戶驗證中，已取得美國、台灣和日本客戶實績，預期2025年成長可期；航太營收已突破億元大關，持續深耕特殊製程專業技術，擴張產品線；Cooling技術新戰力引領家登看見下一個AI機會，邁向新的里程碑。家登集團多管齊下，2025年將挑戰百億元營收規模。

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