臨床心理入榜！美調查：大學念「這10個系」好薪酸

美國一項調查發現，獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過很大程度上，取決於大學念了什麼科系。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一項調查發現，獲得大學學歷對未來的收入有所幫助，不過很大程度上，取決於大學念了什麼科系。紐約消費金融服務公司Bankrate研究後，列出了10個大學畢業後的「最沒價值」科系，其中以藝術相關占大宗，而年薪中位數最低的是工作室藝術（Studio arts）、視覺和表演藝術（Visual and performing arts），它們年薪中位數僅4萬美元（約129.8萬元新台幣）。

《CNBC》報導， 美國國家教育統計中心（NCES）在2022年統計發現，22歲至34歲之間、擁有大學學歷的員工，年薪中位數為6萬6600美元（約216.1萬元新台幣），但擁有高中學歷僅為4萬1800美元（約135.6萬元新台幣）。不過並非所有念大學的人，薪資都會提升，

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Bankrate列出了10個大學畢業後「最沒價值」科系，其中以藝術相關占大宗，以年薪中位數來看，最低薪是工作室藝術、視覺和表演藝術的4萬美元，再來是戲劇和劇場藝術（Drama and theater arts）年薪中位數為4萬4000美元（約142.7萬元新台幣），以及雜項美術（Miscellaneous fine arts）、美術（Fine arts）的4萬5000美元（約146萬元新台幣）。

再來是臨床心理學（Clinical psychology）年薪中位數為4萬4500美元（約144.4萬元新台幣），錄像藝術（Film, video and photographic arts）的4萬6000美元（約149.2萬元新台幣），以及圖書館學的4萬8000美元（約155.7萬元新台幣）。

還有傳播科技（Communication technologies）的5萬美元（約162.2萬元新台幣），以及其他外語（Other foreign language，不包含法語、德語等常見外語）的5萬3000美元（約171.9萬元新台幣）。

Bankrate藉由年薪中位數，再搭配了失業率和繼續升學比例等其他數據，列出了上述10個大學畢業後的「最沒價值」的科系。Bankrate發現，包含臨床心理學、其他外語和圖書館學等科系的大學畢業生，繼續升學攻讀碩博的比例很高，顯示它們若想獲得較高的薪水，可能得藉由升學才有機會。

此外，藝術相關科系的大學畢業生收入前景較低、失業率偏高，也較少繼續升學獲得碩博等高級學位。

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