物價哄抬蠢蠢欲動！白宮緊盯航空業禁賺「災難財」

颶風海倫（Helene）造成嚴重災害。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受颶風影響，潛在哄抬物價擔憂日益加劇，美國運輸部表示，正在與航空公司聯繫，以了解受颶風海倫襲擊的地區，和準備迎接颶風米爾頓地區的航班承受能力，並確保航空公司不會收取過高的票價。

交通部發言人在1份聲明中告訴 CNBC，交通部官員已與航空公司聯繫，以獲取有關受影響地區航班容量和承受能力的更多信息。

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報導指出，在颶風等災難中，消費者爭搶最後一刻航班和救生用品等物品的需求激增，圍繞哄抬物價的警報通常會變得更加響亮。

哄抬物價是零售商在其成本沒有增加的情況下人為地大幅提高價格的行為。在危機時期，當緊急需求遠遠超過供應時，消費者特別容易受到價格詐欺的影響。

交通部長皮特·布蒂吉格週一在社交媒體平台 X 上發帖稱，他的機構正在“密切關注進出受颶風米爾頓影響地區的航班，以確保航空公司不會收取過高的票價，他強調，該部門會嚴肅對待所有有關航空公司哄抬物價的行為。

佛羅里達州正在為週三在其西海岸登陸的颶風米爾頓做準備，這將加深大約1週前肆虐美國東南部的颶風海倫造成的破壞。

在米爾頓預計影響最嚴重的地區，當地官員已敦促居民撤離。

自週二上午以來，進出坦帕國際機場的航班 已暫停，附近的奧蘭多國際機場計劃於東部時間週三上午8點暫停營運。

美國航空和聯合航空增加了航班，幫助人們離開該地區。美國航空也表示，它對佛羅里達州某些機場的航班票價實施保護性上限。

儘管如此，對機票和其他商品的需求卻猛增，導致部分價格上漲，加劇了人們對企業可能在危機時刻利用消費者的擔憂。

佛羅里達州總檢察長辦公室上週六延長了該州“哄抬物價熱線”，為消費者提供了一種提出投訴的途徑，該州正在為米爾頓做好準備。

1位發言人告訴CNBC，總檢察長辦公室已收到超過450份消費者聯絡資訊，指控Helene有哄抬物價行為，其中「主要涉及燃油」。該辦公室已收到200多個與Milton有關的聯絡人，大部分是關於燃料和水的聯絡人。

民主黨候選人副總統賀錦麗提議聯邦禁止食品雜貨業哄抬物價，作為其競選經濟綱領的一部分，儘管她承認大多數企業不會人為抬高價格。

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