台股收盤》金傳跳水 指數漲47.69點作收

金傳跳水，指數震盪248點22800點得而復失（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二全面上揚，台股今在台積電（2330）、鴻海（2317）等電子股開盤上漲，指數開盤漲25.78點，在電子領攻，金融與傳產也跟進下，指數開高走高，漲逾270點，指數來到22885點，不過盤中在金融與傳產翻黑拖累，台積電漲勢收斂，指數拉回，終場漲47.69點，收22659.08點，成交量4070億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電終場上漲10元，收1020元，成交額479.85億元，排名第1；鴻海漲5元，收199元，成交額164.65億元，排名第2；上詮漲13元，收247.5元，成交額129.08億元，排名第3；矽統漲2.6元，收80.4元，成交額113.54億元，排名第4；聯鈞漲18.5元，收210.5元，成交額102.25億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

廣達漲8元，收273.5元，成交額92.31億元，排名第6；京元電子以漲停124.5元作收，成交額86.31億元，排名第7；聯發科漲20元，收1245元，成交額69.12億元，排名第8；萬潤跌31元，收494元，成交額62.59億元，排名第9；華星光漲2.5元，收154元，成交額59.5億元，排名第10。

。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法