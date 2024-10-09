台積電斥資37.39億元 認購世界先進增資股 持股比例提高為27.55%。

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）8日公告，斥資37.39億元認購轉投資公司世界先進（5347）普通股現金增資共4248萬5831股，每股為新台幣88元，持股比例提高為27.55%。

台積電公告認購世界先進現金增資共4248萬5831股，每股88元，共約37.39億元；交易完成後，。台積電累計持有世界先進股份達5億670萬9324股，共約168億4400萬元，持股比例達27.55%。

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台積電說明，世界先進為該公司採權益法投資的關聯企業，此次為長期投資。

世界先進與恩智浦（NXP）合資成立VSMC，分別持有60%及40%股權，晶圓廠將由世界先進負責營運。世界先進現金增資發行2億股，預計籌措176億元，將用於VSMC，以支應新加坡興建12吋晶圓廠所需部分資金支出。

世界先進此次現增中的3000萬股將由員工認購，1.5億股由原股東按照認股基準日股東名簿記載的持股比例認購，2000萬股對外公開承銷。

世界先進表示，現金增資認股基準日為10月7日，最後過戶日10月2日，原股東及員工股款繳納期間為10月14日至18日。

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