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台新金今年前9月獲利166億 子公司銀行獲利創同期新高

2024/10/09 08:07

台新金自結今年前9月獲利為166億元，其中， 子公司銀行獲利創同期新高。（記者王孟倫攝）台新金自結今年前9月獲利為166億元，其中， 子公司銀行獲利創同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控公布自結獲利，今年1到9月累計稅後盈餘為166.6億元，較去年同期大幅成長37.7%，獲利表現穩健；其中，子公司台新銀行今年1到9月累計稅後盈餘達139.6億元，創下「歷史同期」新高，銀行占整體金控獲利貢獻度83.8%。

台新金將與新光金將在本週三（9日）舉行備受矚目的「新新併」股臨會。根據雙方規劃，合併後的新公司將更名為「台新新光金控」，股票代號維持2887不變；預估2家金控合併後，資產規模達到8.3兆元，市值可望達4450億元，成為國內第4大金控。

而台新金的獲利情況也受到市場關注。首先，根據台新金自行結算成績，9月單月稅後盈餘為13.2億元，較去年同期的虧損7.3億元，由虧轉盈大幅成長，但較前月的27.7億元、月減52%。

若拉長時間，進一步檢視今年以來的表現，台新金累積前9月稅後盈餘為166.6億元，較去年同期大幅成長37.7%。

此外，就各子公司來看，台新銀行單月9月稅後盈餘16億元，累積前9月稅後獲利為139.6億元；對此，母公司台新金強調，核心業務獲利動能強健，累計稅後淨利較去年同期成長 15.4%。其中，台新銀行的資產品質維持穩健，截至今年9月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1038.96%。

而另一子公司台新證券9月單月稅後盈餘為0.7億元，較8月下滑，主要是證券市場交易日均量減少，致公司經紀業務成交量下降，公司經紀手續費收入減少。

台新證券前9個月稅後盈餘為19.5億元，較去年同期成長，主要是今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，使得公司經紀手續費收入增加。

至於台新人壽方面，今年9月單月稅後淨損0.2億元，主要是因9月台幣升值致兌換損失增加；而今年前9月的累計稅後淨利為18.9億元，並較去年同期的10.9億元，大幅增加73.4%，主要是因今年股票資本利得影響。

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