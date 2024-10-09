渣打銀估日圓未來1年可能出現135兌1美元（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打銀行昨舉行「第4季全球市場投資展望」，渣打銀行估美元中長線表現疲軟，日圓則在未來12個月可能挑戰135兌1美元價位，並預期日本央行可能在2025年初進一步升息。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，由於地緣政治風險，以及美國大選等不確定因素，可能帶動避險需求，令美元短線有所支撐；不過在降息的環境下，美元中長線表現可能疲軟。

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由於歐洲央行與美國聯準會政策趨同，歐元兌美元短中期可能落在1.13上下震盪。英鎊方面，受惠於英國經濟展現韌性，英鎊兌美元可能在3個月內上升至1.35。

劉家豪指出，渣打預期美國聯準會年底前將再降息50個基點，並在2025年第3季底前，再降息100個基點。而日圓則受惠於日本央行持續升息，具有升值潛力，預期未來12個月可能挑戰135兌1美元價位。

隨著澳洲央行預計在2025年第1季才會開始降息，澳幣兌美元在6到12個月可能持續站穩在0.66上方；而紐幣和加幣則可能分別因為紐西蘭央行進一步寬鬆政策，以及國際油價疲軟而呈現相對弱式格局。

劉家豪表示，由於美元走軟，加上利率下行，使得持有黃金的機會成本降低。此外，許多國家央行外匯儲備需求穩定，因此，渣打將未來12個月的黃金目標價上調至每盎司2800美元，並維持看好的觀點。

全球經濟可能進一步放緩，使能源需求承壓。原油供需平衡可能變為供應過剩，特別是當OPEC及盟友（OPEC+）12月開始增產計劃，將12個月西德州中級原油價格預期調降至每桶70美元。

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