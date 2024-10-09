北京無突破性政策令市場失望 港股重挫、A股漲幅腰斬

中國十一國慶長假結束，由於北京當局並未進一步公布振興經濟的「突破性政策」，令投資人大失所望，8日香港股市收盤重挫2172.99點，跌幅達9.4%。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國十一國慶長假結束，由於北京當局並未進一步公布振興經濟的「突破性政策」，令投資人大失所望，8日香港股市重挫逾9%，中國股市的漲幅也由開盤的逾10%腰斬。

中國人民銀行9月24日宣布多項提振疲軟經濟的政策，包括下調銀行存準率、政策利率、存量房貸利率，創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展等，導致中國和香港股市猛漲。在10月1日至7日中國國慶長假期間，香港股市繼續攀高，市場預期中國股市8日開盤後將補漲，且若北京當局進一步公布振興經濟政策的細節，中港股市將有可觀漲幅。

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不過，中國國家發改委主任鄭柵潔召開記者會指出，面對目前中國的經濟問題，已陸續推出房市止跌回穩與擴大內需等5方面政策，包括「加大宏觀政策逆週期調節」、「擴大國內有效需求」、「加大助企幫扶力度」、「推動房市止跌回穩」、「提振資本市場」，但記者會主要重述近期推出的經濟政策，並未出現事前市場預期的突破性政策，令投資人大失所望。

8日香港恆生指數盤中一度暴跌10.2%，收盤重挫9.4%；恆生國企指數盤中曾暴跌10.9%，為2008年以來首見，收盤猛跌10.2%。中國股市的漲幅也從開盤的暴漲而大幅收斂，上證綜合指數開盤暴漲10.1%，收盤上漲4.6%；滬深300指數開盤暴漲10.8%，收盤上漲5.9%。

SPI資產管理公司總經理殷尼斯（Stepheb Innes）表示：「沒有大規模和直接提振支出的措施，投資人的樂觀情緒可能很快就消退，確實存在失望的風險，對中國從繁榮到蕭條週期的擔憂成為人們關注的焦點。」中國十一國慶長假期間，電影總票房為21億元人民幣（下同，台幣95.9億元），比去年減少6.36億元（台幣29億元），更步道2019年疫情前44.66億元（約台幣204億元）的一半，顯示中國民眾的消費支出意願低落。

此外，摩根士丹利（大摩）發布報告，呼籲投資人應關注中國股市過熱，以及中國政府兌現最近宣布的刺激政策的風險。報告稱，中國經濟所需的政策刺激力度，與決策人士可能實施的刺激力度之間所落差，大摩認為中國需要10兆元（台幣45.7兆元），但北京當局只能在2年內投入2至3兆元（台幣9.1兆至13.7兆元）。

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