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英濟醫材獲衛福部許可 目標進軍全球市場

2024/10/08 20:23

系統整合暨製造服務商英濟今日表示，旗下生醫事業與客戶「亞帝昇生物科技」合作開發的液晶靜脈定位器成功取得台灣衛福部醫療器材許可證，進入量產階段。（英濟提供）系統整合暨製造服務商英濟今日表示，旗下生醫事業與客戶「亞帝昇生物科技」合作開發的液晶靜脈定位器成功取得台灣衛福部醫療器材許可證，進入量產階段。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕系統整合暨製造服務商英濟（3294）今日表示，旗下生醫事業與客戶「亞帝昇生物科技」合作開發的液晶靜脈定位器（ Liquid crystal vein locator），已成功取得台灣衛福部醫療器材許可證並進入量產，正式展開業務推廣，將鎖定東亞利基型市場，更預計於2025年取得美國FDA認證，以利切入全球市場。

從英濟產品設計來看，藉由液晶靜脈定位器透過不可見光顯影技術，醫護人員可清晰辨認靜脈位置，加上非手持式操作，有別於其他同類產品，能大幅提升注射、抽血的成功率與效率，有利於急救時掌握關鍵黃金時間，減少醫療糾紛，獲得台灣醫界、消防急救人員試用後給予肯定，並獲得海內外產品設計獎項。

市場推展方面，英濟此產品已獲得台灣醫材許可，受到數間急診醫學單位申請自費使用，並逐步與醫學中心、基層醫院洽談採購與租賃模式；第2階段將透過代理商與國際展會打入亞洲其他市場，尤其是醫療需求快速成長的東南亞地區。

英濟觀察，泰國現已成為醫療觀光重鎮，越南醫療市場也具備強勁的成長動能，而經濟高度發展的日、韓市場在人口老化與醫美產業帶動之下，對於醫療注射的品質更有強烈需求。

英濟第3階段將布局歐美市場，預期2025年初即可獲得美國FDA認證，除了著眼於超過3億人口的醫療需求，也可經由美國FDA認證切入其他市場，目前也同步規劃將該產品納入醫療器材品質管理系統 ISO13485，進而取得歐盟醫療器材CE認證。

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