新新併》金管會：金融機構合併 原則2個月審查、可延長一次

針對金融機構合併，金管會表示，原則上就是2個月，「若有需要」可延長一次，也就是4個月。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「新新併」本週三（9日）將舉行臨時股東會，台新金及新光金表示若本合併案獲通過，將於10月11日送件金管會審查。對此，金管會說明，依法，若行政機關收件受理後，須於兩個月內准駁，但「若有需要」，可延長一次，也就是可審查四個月；如果要補件，審查時間又會額外再延後。

「新新併」是金融史上最大規模的合併案，不過，必須通過三個關卡，第一是雙方董事會通過、第二是雙方臨股會同意、第三是金管會核准。

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目前進度是進入第二關卡，由於金管會日前不同意（緩議）中信金的公開收購案，讓該合併案變得相對單純，外界多預估，新光、台新金的股臨會都會過關。

至於未來送件金管會的審議過程，將如何進行？銀行局副局長侯立洋回應，如果是合意併購的案件，併購與被併購雙方都須送件。

至於審查原則，侯立洋說，根據「金融機構合併法」第六條規定，共有四大重點，第一、對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力之影響。第二、對金融市場競爭因素之影響。

第三、存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營之健全性。第四、對增進公共利益之影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。

侯立洋表示，除了法令上規定這四大原則准駁考量，另外，對於金融機構對原有員工、員工權益維持，以及社會大眾影響，更會納入重大考量。

由於台新與新光雙方決定同步在10月11日送件，預計何時會看到審查結果出爐？

侯立洋說，由於「金融機構合併法」沒有特別規定主管機關的准駁處理時間；若準用「行政程序法」規定，原則上就是2個月（六十個日曆日），但「若有需要」的話，主管機關審查時間還可延長一次（2個月），也就是合計四個月。

這是否表示，新新併若送件給金管會後，原則上是今年十二月之前宣布准駁，如果案件審查期較長，最晚可延至明年二月之前？

對此，官員說明，上述推算屬於行政機關的處理程序，若審查過程有需要「補件」，這就屬於業者部分，要看業者回覆情況，屆時會停止計算，換言之，金管會實際完成審查時間，最慢仍不排除超過四個月。

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