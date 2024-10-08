證交所打詐再出招 《愛錢的騙子》MV今起電視上架

證交所今（8）日舉辦「5D反詐行動金牌特攻全民揪伙來」記者會。圖後排右4為證交所董事長林修銘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今（8）日在101大樓舉辦「5D反詐行動金牌特攻全民揪伙來」記者會，會中首度揭露，將臺灣90年代紅極一時的經典歌曲《愛情的騙子我問你》，改編成反詐版《愛錢的騙子》MV，並將從今日起在主要新聞台聯合播出。

今日包括台北金融大樓公司賈永婕董事長、巴黎奧運金牌國手林郁婷、國手王齊麟、演藝圈藝人王彩樺、陳大天及職業運動台鋼啦啦隊成員以行動參與響應。

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證交所董事長林修銘於記者會中表示，證交所以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。為打造良好的投資環境，證交所有意願也有責任投注更多的心力進行防詐的宣導。林修銘強調，詐騙集團颱風天仍在遂行其詐騙行為，不只造成民眾金錢損失，更是對整體社會安定、金融秩序健全發展的威脅。

台北金融大樓公司董事長賈永婕則以自身近期被偽冒粉絲專頁的經驗為例，說明詐騙集團的可惡，雖然第一時間即報警處理，但還是可能會有民眾上當受騙，賈永婕也再次呼籲民眾，勿輕信及加入不明的投資群組。

證交所本次推出《愛錢的騙子》MV，希望以音樂的力量提升全民的識詐能力。當民眾在面對可疑的投資或獲利資訊時，想起「給你的錢，一首歌的時間」，稍作停留與思考，避免「上當一下指 後悔一輩子」。

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