酷澎全球物流中心推酷暑專區 台灣年底前完成

酷澎物流中心計畫引進首座「酷涼專區」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球氣溫上升，盛夏酷暑難耐，跨境電商巨頭酷澎（Coupang）今日表示，在全球各處物流中心推出「酷涼專區」試驗計畫，設立具降溫設備的大型透明空調空間，讓物流人員在值班時間使用，未來也將導入在台灣的物流中心，預計年底前完成部分設備。

酷澎物流服務執行長暨環安衛副總裁Ryan Brown表示，第一線工作的物流人員是酷澎為顧客提供優質服務的中流砥柱，為他們創造最健康安全的工作場所是不斷追求的志業；酷澎也在今年投入數十億台幣於員工健康安全計畫，致力提升人員身心健康，酷涼專區即是重點政策之一。

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酷澎說明，已於全球各地物流中心推出眾多氣候因應措施，未來增設的「酷涼專區」是員工友善設備創新的最佳例證，內部設置冷氣恆溫設備，擺放舒適的軟墊沙發、高腳桌，更安裝補水站，確保工作人員維持清爽和補足水分的狀態，致力提升員工福利，打造健康安全的職場環境。

此外，酷澎也說，在台灣的物流中心另還建置數項設備，包括額外通風設備，提供冰塊、冰棒、運動飲料等補給用品，並依照美國國家職業安全及健康研究院（NIOSH）及台灣勞動部職業安全衛生署的建議，每座物流中心提供數十台冰水飲水機確保充分潔淨飲用水。

除了關注員工身體健康之外，酷澎也實施全方位員工關懷方案，協助員工提升心理健康韌性，包括提供免費且專業的一對一個人心理諮商面談，並有24小時線上即時回饋熱線。

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