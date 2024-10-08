林口社宅轉作高級酒店 國家住都中心澄清：是誤導 並非事實

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民眾黨控林口新創園當「高級酒店」出租 經部：混淆說法

林口社宅轉作酒店收高額租金？ 住都中心：不實指控

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針對台灣民眾黨開記者會指稱林口社宅轉作高級酒店出租一事，國家住都中心澄清，並非事實。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕針對台灣民眾黨開記者會指稱林口社宅轉作高級酒店出租一事，國家住都中心澄清，並非事實。並進一步解釋，林口社宅原為林口世大運選手村，2017年世大運結束後轉型使用，當時便以多元機能為目的，而且林口新創園區是行政院核定計畫，多數空間為新創發展單位辦公室、實驗工作場域，並非是社宅轉做酒店出租，因此，對民眾黨團指控表示遺憾。

國家住都中心表示，林口世大運選手村共有34棟建築物，其中31棟為社會住宅及各項社福設施，其它3棟、約455戶則交由經濟部中小及新創企業署規劃為「林口新創園國際新創聚落」，除符合住宅法第33條精神，融入青年創業功能、鼓勵新創產業進駐，也創造區域工作機會，推估累積產值逾200億元。

3棟新創聚落 符合住宅法規定

根據經濟部中小及新創企業署聲明，林口新創園內設有辦公室310間、共同工作空間106席，主要作為發展人工智慧、物聯網、智慧醫療等新創產業領域的空間，尤其吸引國內外新創業者落腳，並設有提供創業者住宿的創業式工作宅、約有142間住宿空間。

國家住都中心再次強調，從未有將社會住宅轉作酒店經營的情形，呼籲民眾黨團進行相關討論時要以事實為依據，避免被不實資訊誤導。

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