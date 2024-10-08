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格斯科技攜手東芝 打造次世代NTO鋰離子電池芯

2024/10/08 18:05

格斯科技與日本東芝簽訂技術合作協議。圖為格斯科技總經理葉國偉。（記者歐宇祥攝）格斯科技與日本東芝簽訂技術合作協議。圖為格斯科技總經理葉國偉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鋰離子電池廠商格斯科技*（6940）今日宣布，與日本東芝簽署技術支持及授權合作協議，共同推動鈮鈦氧化物（Niobium Titanium Oxide，NTO）負極的次世代鋰離子電池芯，由格斯負責製造，拼明年商業化後攻全球市場，可應用場域包含電動巴士、資料中心、工具機等。

格斯表示，東芝將全力支持格斯成為次世代NTO鋰離子電池芯的專業ODM代工廠，期望為全球新能源產業注入動能，尤其全球電池供應鏈面臨效能、安全需求同步提升，此次合作將致力提供更具可靠性的電池產品，回應市場對儲能與電動車日益嚴苛的安全標準。

格斯也說，合作欲打造的次世代NTO鋰離子電池芯將有卓越的性能，除了長循環壽命、寬廣的工作溫度區間以及高倍率充放電能力等優異特性外，將進一步透過東芝的先進材料技術，約可將其能量密度提升至現有技術的1.5倍，成就高附加價值的鋰離子電池產品，並有望成為純電市場主力軍。

格斯科技總經理葉國偉表示，格斯的軟包電池製程與東芝量產能力技術支持的結合，目標在東芝次世代鋰離子電池的量產，將把鋰離子電池應用技術推向新高度，這不僅是量產技術層面的突破，更是推動整個產業前進的重要里程碑。

格斯也指出，次世代NTO鋰離子電池芯具備多元化應用前景，可用在含冷鏈倉儲、資料中心、自動調頻（AFC）儲能系統、無人搬運車（AGV）和電能回收系統等領域具有顯著的應用優勢，更可以滿足純電載具，例如：動車、電動大巴、無人載具等應用需求，有效解決電車市場注重的續航力議題。

為因應快速擴大的企業規模與產能，格斯表示，預計到今年底員工將增至350人，逐步擴大的技術布局與企業規模，將同步滿足創新與產能需求，同時培養高科技人才、創造就業機會，強化格斯在全球鋰離子電池市場的競爭地位。

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