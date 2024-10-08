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台幣連4黑收32.22元 近2個月低點

2024/10/08 17:52

新台幣收32.22元，近2個月低點。（記者陳梅英攝）新台幣收32.22元，近2個月低點。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走低，新台幣兌美元匯率則連續第4日走貶，今日收在32.22元、貶8.9分，匯價來到近2個月低點，前低為8月16日的32.288元，成交量為24.045億美元。

中東戰火密佈加上美債殖利率走升，美股昨日收黑，連動台股今日也開低，盤中一度大跌近200點，尾盤跌勢收斂，最後收在22611.39點，跌91.17點，三大法人合計賣超299.8億元，其中，外資再度反手調節，賣超253.22億元。

外匯交易員指出，台幣在昨日跌破32元整數關卡後，開始有部分出口商進場拋匯，使今早台幣一度走升至32.075元，惟台股下殺、市場氛圍轉保守，加上人民幣在長假結束後走低，台幣隨後也由升轉貶，午後並在外資熱錢匯出力道增強下，貶勢擴大，由於台幣短在短短4個交易日內已貶掉5.69角，目前又來到季線附近，除非國際股匯市狀況不佳，短線上有機會在32.2元至32.3元附近整理一下。

後續則觀察聯準會將公佈的9月會議紀錄以及各大公司財報、通膨數據表現。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日小跌0.2%，續在高檔徘徊，主要亞幣漲跌互見，其中，日圓勁揚0.46%、新幣升0.09%，但人民幣重挫0.48%、台幣貶0.28%、韓元跌0.22%。

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