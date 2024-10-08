福貞控股9月營收年增4.02％ 第4季旺季可期

福貞控股今日公告9月合併營收7.02億元，較去年同期成長4.02％，累計前3季合併營收64.75億元，年增率5.94％。（取自福貞官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕福貞控股（8411）今日公告9月合併營收7.02億元，較去年同期成長4.02％，累計前3季合併營收64.75億元，年增率5.94％。

福貞9月合併營收年增率4.02％，係中國陝西廠啟動中國知名啤酒大廠及在地碳酸性飲品大廠的訂單出貨。

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加上今年夏季高溫持續至9月未見明顯降溫，啤酒與碳酸性飲品出貨表現較去年同期為佳，繳出9月合併營收7.02億元，創歷史同期新高。

福貞近年擴大營運版圖，於兩岸布局7大生產基地，雖面臨中國消費降級，終端銷售市場消費習慣轉變。

福貞憑藉與大型品牌客戶長期配合，及受益於近年擴大營運版圖與新增產線帶來的效益，使福貞累計前3季合併營收64.75億元，年增率5.94％。

邁入第4季食品包材產業節慶需求旺季，可望提升3片式鐵罐需求增長，並於中國冬季飲啤需求顯現，以期推升第4季合併營收站上今年季度新高，激勵全年合併營收雙位數成長。

為配合福建廠區域客戶飲料充填需求，福貞投資約人民幣8000萬元籌建永定廠，預計建置2.5條生產線，專供飲料充填代工服務。

福貞表示，此次建置永定廠具有戰略合作意義，已可預期配合客戶市場規劃而建廠將有效降低運輸成本，該產線將於今年第4季啟動投產，更已確定有高掌握度的訂單。

未來每年將可穩定貢獻集團約3000-5000萬元人民幣，以期2025春節前可望加入集團生產行列。

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