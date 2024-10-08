晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

瓦城9月營收年增12.21％ 創歷史同期新高

2024/10/08 17:17

瓦城泰統今（8）日公布9月營收5億元，年增12.21%；第3季營收16.03億元，年增6.45%，創下單季歷史新高紀錄。（瓦城提供）瓦城泰統今（8）日公布9月營收5億元，年增12.21%；第3季營收16.03億元，年增6.45%，創下單季歷史新高紀錄。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）今（8）日公布9月營收5億元，年增12.21%；第3季營收16.03億元，年增6.45%，創下單季歷史新高紀錄。今年1-9月累計營收達46.47億元，年增6.86%，創歷史同期新高。

瓦城表示，營收成長主要受惠於中秋聚餐需求強勁，各大百貨商場人潮湧現，集團憑藉強大品牌力，成功推動旗下各品牌來客數上升。

中秋節當日集團整體業績較去年成長37%，其中瓦城、時時香及1010湘三品牌作為民眾團聚首選，強力助攻集團創下亮眼表現。

展望第4季，百貨周年慶活動陸續開跑，預估人潮即將帶動家庭用餐需求，為百貨門市增添營運柴火。

集團攜手旗下10大品牌推出「歡聚食光同在一起」活動，包含點數回饋、電子酬賓券等優惠，同時透過持續深耕會員經營，強化與顧客之連結提升黏著度。並以精準行銷策略提高來客數，在集團跨品牌攜手合作之下，亦能進一步擴大各品牌的客群覆蓋率，達到強強聯手之綜效。

集團也持續擴大南部市場，時時香屏東環球店於10月4日盛大開幕，為高屏地區消費者帶來多元餐飲選擇，成功吸引人潮來店，開幕首週末翻桌率逾4.5次。

透過集團多品牌及精準展店策略，針對不同市場區域進行布局，深耕已進入市場及擴展潛力區域，結合各大商場及購物中心的集客力，有效帶動客流量挹注業績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財