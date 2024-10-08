瓦城9月營收年增12.21％ 創歷史同期新高

瓦城泰統今（8）日公布9月營收5億元，年增12.21%；第3季營收16.03億元，年增6.45%，創下單季歷史新高紀錄。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）今（8）日公布9月營收5億元，年增12.21%；第3季營收16.03億元，年增6.45%，創下單季歷史新高紀錄。今年1-9月累計營收達46.47億元，年增6.86%，創歷史同期新高。

瓦城表示，營收成長主要受惠於中秋聚餐需求強勁，各大百貨商場人潮湧現，集團憑藉強大品牌力，成功推動旗下各品牌來客數上升。

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中秋節當日集團整體業績較去年成長37%，其中瓦城、時時香及1010湘三品牌作為民眾團聚首選，強力助攻集團創下亮眼表現。

展望第4季，百貨周年慶活動陸續開跑，預估人潮即將帶動家庭用餐需求，為百貨門市增添營運柴火。

集團攜手旗下10大品牌推出「歡聚食光同在一起」活動，包含點數回饋、電子酬賓券等優惠，同時透過持續深耕會員經營，強化與顧客之連結提升黏著度。並以精準行銷策略提高來客數，在集團跨品牌攜手合作之下，亦能進一步擴大各品牌的客群覆蓋率，達到強強聯手之綜效。

集團也持續擴大南部市場，時時香屏東環球店於10月4日盛大開幕，為高屏地區消費者帶來多元餐飲選擇，成功吸引人潮來店，開幕首週末翻桌率逾4.5次。

透過集團多品牌及精準展店策略，針對不同市場區域進行布局，深耕已進入市場及擴展潛力區域，結合各大商場及購物中心的集客力，有效帶動客流量挹注業績。

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