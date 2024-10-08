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港股重挫2172點 成交量6204億港元爆天量

2024/10/08 17:09

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恒性暴跌2172點，成交量6204億港元爆天量。（彭博資料照）恒性暴跌2172點，成交量6204億港元爆天量。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港股市在連日來上攻，恒生指數在昨突破23000點，不過，週二（8日）並未隨著陸股開高跟著走揚，而是反向下殺，指數開低走低，終場暴跌2172點，跌幅9.41%，收20926點，成交量爆出6204億港元天量。

恒生指數從9月12日起，開始一路反彈至昨，在18個交易日中，只有2天是下跌，其餘皆上漲，指數更從17108點，一路反彈到昨23099點，大漲了5991點，大漲35%。

不過，週二開盤並未隨中股開高跟著走高，而是直接開低，開盤指數直接跌破23000點，以22849點開出，下跌250點，在類股一片下殺下，指數開低走低，盤中一度跌2337點，或10.11%，觸及20762點，終場跌勢收斂，收20926點，跌2172點或9.41%，成交量爆出6204億港元天量。

不僅恒指大跌逾2000點，而國企指跌勢更兇，終場跌10.17%，收7483.67點；而香港紅籌股也跌9.97%，指數收3999.02點。

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