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智庫金融兵推建議台美簽SWAP 央行提兩大理由認無必要

2024/10/08 17:06

智庫金融兵推建議台美簽SWAP，央行提兩大理由認無必要。（資料照）智庫金融兵推建議台美簽SWAP，央行提兩大理由認無必要。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕日前台美智庫建議台灣可加入貨幣基金（IMF）或與美國簽署貨幣互換協定，以取得美元流動性，並加強我國金融韌性。對此，央行外匯局今日發布新聞稿說明，由於我外匯存底充裕，加上央行取得美元流動性的機制完備，國內美元流動性無虞，目前無需與他國央行簽署貨幣互換機制（Swap）必要。

金融研訓院與華府智庫近期展開金融兵推，設想若中國以金融、經濟、資訊網路圍攻台灣，導致台灣國際貿易中斷、金融市場恐慌、資本外流並造成新台幣大幅貶值，進而引發金融危機，為防止危機升級，為確保獲得足夠應急資金來源，兩智庫建議台灣可加入IMF或是與美國簽署貨幣互換協定。

對此，央行外匯局說明，貨幣互換機制主要是聯準會（Fed）與外國央行簽署，以滿足國內市場對美元的流動性需求。目前與Fed簽署常設性Swap的央行僅有歐洲、日本、英國、加拿大及瑞士等5家央行，均具有與美國關係密切，且其貨幣為主要國際準備貨幣兩大特性。

此外，Fed也曾於新冠肺炎疫情期間，與另外9家外國央行簽署暫時性Swap，以紓緩當時國內美元流動性短缺，惟此種暫時性Swap均已到期。據Fed今年10月2日公布的資料顯示，僅有歐洲央行與日本央行動用Fed常設性Swap機制，且金額甚小，兩者合計餘額小於2億美元。

外匯局指出，Fed另設有「外國及國際貨幣當局債券附買回交易」（FIMA Repo Facility）常設性機制，外國央行運用該機制得以持有美國公債為抵押品，向Fed借入美元。

由於我國外匯存底以持有高度流動性的資產（如美國公債）為主，若有需要，央行可透過該機制取得美元流動性。且長久以來，央行也藉由債券附買回融資機制（Repo），以美國公債等為抵押品，向國際金融組織或多家全球主要金融機構借入美元。

此外，央行外幣資產透過新台幣與美元的互換操作（FX Swap），提供國內金融機構充足之美元流動性，以維持外匯市場運作順暢，目前與國內金融機構承作餘額約800億美元。

外匯局表示，由於我國外匯存底充裕，加以央行取得美元流動性之機制完備，國內美元流動性無虞，因此，目前無需與他國央行簽署貨幣互換機制之必要。

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