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唐吉訶德扭蛋活動「藏大獎籤」 公平會予以警示未開罰

2024/10/08 17:00

唐吉訶德西門店的扭蛋活動廣告不實違法，公平會予以警示。（資料照，記者楊心慧攝）唐吉訶德西門店的扭蛋活動廣告不實違法，公平會予以警示。（資料照，記者楊心慧攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，日系生活零售賣場唐吉訶德（DON DON DONKI）西門店日前舉辦扭蛋抽獎活動、卻未將廣告的獎項放入扭蛋機，涉廣告不實，違反「公平交易法」交易法第21條第1項規定，不過因對市場秩序、消費者權益影響較微小，因此公平會予以其台灣公司泛亞警示。

公平會指出，泛亞的唐吉訶德西門店在5月8日至11日時舉辦扭蛋活動，提供商品100件做為獎項，其中包含99件扭蛋獎、以及1件最後賞，並在「扭蛋獎品數量一覽相關資訊」載列「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH極限藍」1件，但民眾購買扭蛋機內剩餘的扭蛋後，大獎卻未開出。

根據泛亞設計的活動方式，消費者需購買活動代幣以進行扭蛋，並依扭蛋內獎籤向櫃檯換取相應之商品，商品經兌換後，即於「扭蛋獎品數量一覽相關資訊」相應欄位貼上一枚紅點貼紙，記錄已領取之商品。

泛亞在公平會調查時主張，扭蛋中的大獎獎籤是因「員工作業疏失」並未置入扭蛋機內，導致消費者無法透過扭蛋抽得大獎。但公平會認為，業者不能因員工疏失而卸責，該活動仍屬廣告不實。

不過，考量業者針對活動確有預備應有的獎項，活動僅持續4天，扭蛋價格為200元，而最低獎項價值至少180元，且嗣後已對消費者提供補償及退費，此次事件對市場交易秩序及消費者權益的影響甚微，故公平會決議予以警示。

公平會提醒所有企業，應謹慎處理廣告及宣傳內容，確保其真實性，以維護消費者權益，維持公平的市場競爭環境。

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