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民眾黨控林口新創園當「高級酒店」出租 經部：混淆說法

2024/10/08 16:51

台灣民眾黨團指稱林口新創園轉作高級酒店出租，圖利廠商。對此，經濟部中小及新創企業署澄清，絕非事實，而是「混淆的說法」。（資料照）台灣民眾黨團指稱林口新創園轉作高級酒店出租，圖利廠商。對此，經濟部中小及新創企業署澄清，絕非事實，而是「混淆的說法」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣民眾黨團今開記者會指稱林口新創園轉作高級酒店出租，圖利廠商。對此，經濟部中小及新創企業署澄清，絕非事實，而是「混淆的說法」，林口新創園由世大運選手村轉型為國際新創聚落時，引進民間資源促參經營，以降低政府成本負擔。

中企署指出，世大運選手村在2017年轉作社會住宅，2018年行政院交付當時經濟部中小企業處（現為中企署）規劃作為林口新創園國際新創聚落，提供新創企業及加速器等新創發展單位使用。

中企署續指，林口新創園為引進民間資源參與，強化社區服務機能，依據促進民間參與公共建設法，經過公開甄選程序及專家審查，A7棟在2020年由邑瀚公司促參經營，A6及B5棟在2022年由資聯公司促參經營。

中企署表示，促參商均依照合約須繳交固定權利金及土地租金，權利金將隨促參商營收提升而增加。

針對民眾黨今日所提經費「2020至2023年經濟部賠了5091萬」，中企署回應，此期間包含政府自行營運及部分促參，是「混淆的說法」。

中企署指出，以2020年來看，林口新創園除A7棟為部分促參，其餘2棟為政府自行經營，該年營運支出為8368萬元，營運收入為2305萬元，再看2023年，A7完全促參，A6和B5兩棟有半年為完全促參，該年營運支出為6572萬元，營運收入為4048萬元。

中企署表示，因此今年為林口新創園完整促參第一年，政府僅需負擔租金及管理費約7200萬元，且有權利金及土地租金收入4500萬元，相較促參前完全由政府自行營運，每年度需負擔約1.2億元，足見促參能有效降低政府成本負擔。

中企署強調，林口新創園以打造國際創業聚落為目標，營運移轉契約規定「A7棟應提供扶植新創產業使用空間佔總樓地板面積35%以上」，另要求應提供進駐業者生活支援服務的住宿空間，目前營運商均合乎規定。

中企署續指，且A7棟促參時為毛坯屋，政府公告要求營運廠商期初投資必須達5000萬元以上，邑瀚公司原始承諾投入7800萬元，然而實際投入期初總投資金額卻高達1.2億元，遠高於政府要求營運商應投入的資金數，絕未有圖利廠商。

另外，林口新創園A7棟富碧公寓旅館，除了少數國際新創來台短暫洽商外，原則上以月租提供國際新創與企業員工進駐，22坪空間月租金包含清潔服務為4萬5000元，折算平均每日1500元，價錢對比於周邊旅館每晚3000元價格，所稱高價酒店並非屬實。

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