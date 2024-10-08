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鋼鐵人落難！投信殺出大成鋼居榜首 臉綠摜破季線

2024/10/08 16:31

鋼鐵人落難！投信殺出大成鋼居榜首，臉綠摜破季線（路透資料照）鋼鐵人落難！投信殺出大成鋼居榜首，臉綠摜破季線（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今在三大法人賣超299.8億元下，指數跌91點，勉強守22600點，而鋼鐵股在投資人殺出下，類股一片慘綠，而大成鋼則成為投信頭號提款機，在投信倒貨1402張，居賣超榜首下，股價終場大跌2.94%，收34.65元，摜破季線，成交量6635張。

投信賣超前10大個股，依序為大成鋼（2027）1402張、美律（2439）1146張、冠德（2520）1061張、永豐金（2890）797張、漢翔（2634）782張、貿聯-KY（3665）733張、華通（2313）718張、精成科（6191）572張、勤誠（8210）391張、京元電子（2449）361張。

至於買超前10大個股，依序為中信金（2891）1萬5528張、聯電（2303）5165張、國票金（2889）3068張、台塑化（6505）2933張、中租-KY（5871）2383張、正新（2105）2217張、開發金（2883）2103張、富邦金（2881）1568張、長榮航（2618）1515張、台灣大（3045）1477張。

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