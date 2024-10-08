廣達AI業務強勁 9月 年增57.9％

廣達（2382）9月營收1551億元，月增6.8%、年增57.9%，為歷史單月新高表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）9月營收1551億元，月增6.8%、年增57.9%，為歷史單月新高表現；第3季營收4245.49億元，季增36.93%、年增48.16%，創下史上最強第3季紀錄，今年前9個月營收累計達9934.42億元、年增24.54%，同寫歷史新猷。

廣達筆電以消費性機種為主，9月出貨490萬台，月增13.95%、年增4.25%，第3季筆電出貨1260萬台，季增7.69%、年減3.81%；管理層指出，主要是受惠於9月季底效應帶動出貨增溫，不過預期第4季將出現傳統季節性修正，全年出貨則維持先前法說會預期的個位數百分比衰退。

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營運團隊提到，由於AI伺服器單價較高，加上9月出貨量有所增加，因此顯著挹注營收表現，預期第3季非PC產品的營業額表現將超越整體7成，且 AI伺服器將貢獻整體雲端業務50%以上業績，全年較去年成長3位數百分比，合併毛利率較繼續維持高檔水準。

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