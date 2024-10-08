晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

廣達AI業務強勁 9月 年增57.9％

2024/10/08 16:31

廣達（2382）9月營收1551億元，月增6.8%、年增57.9%，為歷史單月新高表現。（記者方韋傑攝）廣達（2382）9月營收1551億元，月增6.8%、年增57.9%，為歷史單月新高表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）9月營收1551億元，月增6.8%、年增57.9%，為歷史單月新高表現；第3季營收4245.49億元，季增36.93%、年增48.16%，創下史上最強第3季紀錄，今年前9個月營收累計達9934.42億元、年增24.54%，同寫歷史新猷。

廣達筆電以消費性機種為主，9月出貨490萬台，月增13.95%、年增4.25%，第3季筆電出貨1260萬台，季增7.69%、年減3.81%；管理層指出，主要是受惠於9月季底效應帶動出貨增溫，不過預期第4季將出現傳統季節性修正，全年出貨則維持先前法說會預期的個位數百分比衰退。

營運團隊提到，由於AI伺服器單價較高，加上9月出貨量有所增加，因此顯著挹注營收表現，預期第3季非PC產品的營業額表現將超越整體7成，且 AI伺服器將貢獻整體雲端業務50%以上業績，全年較去年成長3位數百分比，合併毛利率較繼續維持高檔水準。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財