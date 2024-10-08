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連11紅！9月出口405.7億美元 創歷年同月新高

2024/10/08 16:30

財政部公布9月出口405.7億美元，年增4.5%。（記者鄭琪芳攝）財政部公布9月出口405.7億美元，年增4.5%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布9月出口405.7億美元、創歷年同月新高，月減7%、年增4.5%，已連續11個月正成長；第3季出口1241.3億美元、年增8.1%；累計1至9月出口3491.3億美元、年增10.2%。值得注意的是，前3季對美國出口842.3億美元，提前刷新歷年全年新高，對美國出口占比升至24.1%、創25年同期最高，對中港出口占比則創23年同期最高。

9月進口則是334.5億美元、也創歷年同月新高，月增4.1%、年增17.3%；第3季進口1006.6億美元，年增15%；累計1至9月進口2895.4億美元，年增10.1%。出、進口相抵，9月出超71.2億美元、年減31.8億美元；累計1至9月出超595.9億美元、年增55億美元。

財政部表示，雖然全球製造業復甦步調及力道不一，但人工智慧等新興科技商機熱度延續，加上消費性電子新品備貨暢旺，9月出口年增4.5%、連續11個月正成長；而隨著外銷引申需求及半導體設備購置回升，9月進口年增17.3%，出、進口值均創歷年同月新高。

主要貨品中，受惠於 AI、高效能運算等應用持續熱絡，加上智慧手機新機備貨帶動，9月資通與視聽產品、電子零組件出口分別年增24.8%、4.9%；礦產品出口因價量同步下挫，年減 23.7%；化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累，各年減17.7%、10.3%。累計1至9月，資通與視聽產品出口年增80%，其餘貨類多呈減勢。

5大市場中，9月對美國出口年增27.3%，連續14個月正成長；對中國與香港、日本各小增1.7%、0.4%，對歐洲、東協則分別轉為年減 19.3%、2.4%。累計1至9月，對美國、東協出口規模均創歷年同期新高，分別年增59.7%、14.3%，對其餘3大市場出口下滑。影響所及，對美國出口占比升至24.1%、創25年同期最高，對中港降至31.2%、為23年同期最低。

展望未來，財政部表示，國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等不確定因素，仍牽制全球經貿發展，但隨主要國家步入降息循環，有助激勵終端需求，加上AI、高效能運算等應用持續擴展，國內半導體業者兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機，及中國與歐美年底採購旺季來臨，均可望挹注我國第4季出口成長動能。

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