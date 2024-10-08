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名師解盤》容逸燊：台積電法說倒數 關注相關供應鏈

2024/10/08 15:52

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市今天小幅度下跌91點，成交量3700億，還沒回升到4000億以上，但可以看到22000點月線左右支撐，經歷過颱風過後，仍然是有撐的，目前台積電也在1000元上下，做震盪整理，上次7月台積電上千元之後，外資基本上不買單，但這次從外資買賣超可以看出來，隨時間往後經過，1000元的台積電本益比越來越便宜，外資也開始青睞台股。

前兩週因為中國、香港股市大漲關係，造成全球資金蜂擁進入，今天歷經長假後重新交易，港股一度大跌超過2000點，跌幅超過12%，上證開高走低，經歷過連假期間的期待後，今天本來預期發改委會有新政策出台，但並沒有實際上作為，只有講講官話，造成今天中、港股有失望性賣壓出籠，但這反而有助於國際上資金重新回流到台灣股市。

依據過去幾次美國總統大選的經歷，過去三次選後上漲機率高達100%，平均也有3%到5%的上漲幅度，選前一個月，在支持度相近狀況下，執政黨也有護盤傾向，美股部分包含道瓊已創歷史新高，輝達也即將擺脫三角收斂型態，鴻海科技日也有GB200相關產線，可以看到AI需求可以帶動全球資金，再回到美股以致於台股部分，將可以推升台股再往上創高。

關鍵在10月17日台積電的法說，會不會有進一步明朗消息，將使外資回流到台股，那台積電每次年底、年初，比較可能對資本支出上調，目前也可以看到台積電供應鏈，包含設備廠、化學部分，甚至和台積電合作的技術，如矽光子CPO、面板級扇出型封裝等題材，近期都有族群輪動效應，後續可以注意台積電以及相關的供應鏈，在10月17日台積電法說會前後表現。

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