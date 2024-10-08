2022年前5名富有里 購屋偏好大坪數與高總價

最富有里「關新里」離竹科僅一公里，是較早開發區域，生活機能成熟。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕2022年全國家庭所得名列前五富有的里、新竹縣、市共包辦4個名次，有房仲業者彙整該年度所得前五高的里、過去2年半中古屋實價揭露資訊，若扣除交易量過低新竹市大同里、台北市永福里，其它三個里都與竹科有關，而且購屋偏好高總價、大坪數的住宅。

根據永義房屋彙整，該年度家庭所得前五高的里，依序為新竹市關新里、大同里、新竹縣竹北市中興里，台北市永福里以及竹縣竹北市東平里，而過去兩年半竹市大同里、北市永福里的實價揭露件數過低，均在10件以內。

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反觀名列第五的竹北市東平里過去兩年半共揭露479件，平均揭露總價約2718萬元、平均揭露坪數約61坪、每坪均價約44.6萬元，揭露件數第二多則是竹北市中興里，過去兩年半共有166件，平均總價約3364萬元、平均坪數約74坪、每坪均價約46萬元。

至於，該年度最富有里、新竹市關新里過去兩年半共揭露75件、平均總價3239萬元、平均坪數約63坪、每坪揭露均價約52萬元。

永義房屋關埔家樂城加盟店長劉安輯指出，關新里緊鄰新竹科學園區，是較早開發區域，生活機能成熟，里內擁有不少高價住宅社區，再加上距離園區近，吸引許多竹科中高階主管購屋族。

全國最富有里 匯聚竹科高階主管

目前最富有里待售住宅屋齡多半落在10至15年，大坪數住宅每坪均價約50至60萬元，20坪以下的小宅每坪均價則落在60至70萬元。

再觀察竹北市「中興里」、竹北市「東平里」，兩個里僅有一路之隔，永義房屋竹北高鐵京宸加盟店協理謝孟涓表示，受到竹科發展影響，竹北市是少數鄰近竹科屋齡在10年內的重劃區，而且擁有高鐵站、河岸景觀、多個公園，受到許多年輕的竹科主管青睞。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，在房價高漲、小宅盛行的年代，部分建商反而會鎖定高收入的購屋族群，推出坪數較大、總價相對較高的建案，且高價住宅社區通常也會特別注重周遭的生活環境。

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