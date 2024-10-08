台鐵、高鐵電價「漲14％」 再推升票價調漲壓力

台鐵票價調漲方案10月22日再送董事會闖關。（資料照，台鐵提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕10月16日起工業用戶電價平均調漲12.5%，一般產業電價調漲14%，部分產業給予優惠漲幅減半。受到矚目的高鐵、台鐵其用電量、產值都未衰退，並非漲幅減半、調7%的「其他陸上運輸業」，「鐵路運輸業」的電價需調14%，將牽動台鐵、高鐵營運成本，又推升調漲票價壓力。

新電價考量民生穩定，針對住宅用戶、小商家原本就凍漲，經濟部後來也追加中大型醫院診所、餐廳、花蓮旅宿業同樣凍漲。

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不過，產業電價有分漲14%、7%、凍漲等三方向，其中，漲幅砍半的條件較複雜，包括用電衰退5%以上且產值（或銷售額）衰退未達15%者，以及用電衰退未達5%且產值（或銷售額）衰退15%以上。

台鐵、高鐵、捷運等每調漲電價就會討論「票價」問題，台電公告其他陸上運輸業電費估漲7％，台鐵內部也以7%漲幅試算，粗估1年將多出2.28億元成本，擬將票價調整案將送董事會討論。

不過，台電說明，此次漲幅減半的是陸上運輸業裡的「其他陸上運輸業」（499小類），而台鐵、高鐵是陸上運輸業裡的鐵路運輸業（491小類），此業別漲幅還是歸在14%。

台電也補充，針對軌道運輸業的優惠是台電當年度有盈餘，隔年才能給予95折優惠。近年台電承受巨額虧損，未能給予相關電費優惠，台電說明，軌道運輸業者若要爭取電費優惠，仍要回歸目的事業主管機關，這是目前的處理原則，例如學校由教育部、醫院則是衛福部編列等。

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