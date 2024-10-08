SOGO聯名卡 中信銀董事長陳佳文：目標百萬張卡

「中國信託遠東SOGO聯名卡」，今日正式宣布發卡，中信銀董事長陳佳文指出，首年發卡50萬張，未來可達100萬卡。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年中國信託銀行正逢發卡50周年，在激烈競爭中，正式搶下「中國信託遠東SOGO聯名卡」，今日正式宣布發卡，中信銀董事長陳佳文指出，中信銀1974年就開始發行信用卡，是最懂得經營信用卡的銀行，在與SOGO合作是「如虎添翼」，除了將鞏固中信銀信用卡龍頭地位，對於信用卡市場版圖，也將有極大的影響。

中信銀今日與遠東SOGO百貨共同舉辦發卡記者會，中國信託銀行董事長陳佳文、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯領軍，共同對外宣布此一合作案，陳佳文在致詞時宣示，「中國信託團隊已經準備好了」．原本持卡人在APP上動動手指即可辦卡，上市首年將可發出50萬卡，未來更可達到百萬卡的目標。

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「中國信託遠東SOGO聯名卡」也在上市期間，大手筆給予優惠，包括只要申辦就送百元SOGO電子商品券，持卡每日免費停車４小時，還有滿千元免費宅配等優惠。

中信銀日前才慶祝信用卡發卡50年，陳佳文指出，50年前在中國信託創辦人辜濂松的規劃下，即推出信用卡業務，目前信用卡已是國人最重要的支付工具，全年國人消費11.4兆中，信用卡加簽帳卡達40%、4.5兆，中信銀自1974年就發行信用卡，目前整個組織對信用卡也是最有情感的。

陳佳文說，中信銀身為國內獲利最佳銀行，在信用卡業務的有效卡、流通卡、消費金額及手續費收入都是第一名，在與SOGO「強強聯手」合作推出這張聯名卡後，預期對雙方是如虎添翼，在百貨版圖有更好的體驗，對中信銀信用卡龍頭地位更加鞏固，至於國內信用卡市場版圖，將有極大的影響力。

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