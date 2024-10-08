投信：Q4投資策略 採取「HOLD」配置因應

2024年進入最後一季，群益投信建議投資人採取「HOLD」策略配置因應。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕2024年進入最後一個季度，美國聯準會睽違4年再次開啟降息循環，群益投信表示，儘管市場仍有美國大選議題的干擾，不過整體來看，第4季在旺季效應與降息加持之下，行情依舊可期，建議投資人可透過資產配置來掌握市場行情，或藉此強化投資組合收益與波動控管的能力，建議投資人可採用「HOLD」配置策略來因應。

群益投信指出，H代表High growth高成長，以成長性與題材性俱佳的美股基金、印度股票基金、台股基金最值關注；O代表Opportunity為收益機會，可掌握標的包括體質較佳、收益水準較突出的優先順位非投等債基金、優選非投等債ETF、金融次順位債基金與複合債基金；L代表Lower rate，代表掌握降息循環下的受惠資產，當中以25年期以上美債ETF、20年期以上ESG BBB投等債ETF以及過往在降息後表現佳的生技醫療基金值得留意；最後D則為Diversify多重資產策略，若是訴求以一檔產品滿足跨資產、跨市場靈活配置的投資人便可採取多重資產基金來因應。

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群益中小型股基金經理人蔡孟軒表示，現階段觀察各市場風險指標，包括美國十年期公債殖利率、美元指數、VIX指數等仍處低檔，信用價差持續回落，無系統性風險出現，而在台灣方面，8月台灣領先指標為連續10個月上升，主計處預測2024年台灣GDP成長3.9%、2025年成長3.26%，在AI需求與內需穩定的支持下，台灣景氣仍處在擴張軌道，企業獲利持續向上，明年可望呈現雙位數增長，加上國際主要央行貨幣政策轉向寬鬆，在資金面充沛下，皆有助台股多頭行情延續，惟短期仍須留意美國大選時程逼近下，可能對市場帶來波動。

蔡孟軒進一步指出，在台股布局方面，目前大多數產業仍處景氣向上循環，科技股仍是布局重心，其中，在AI發展的驅動下，CoWoS設備需求到2025-2026年仍強勁，相關檢測、機台設備業績可望同步成長，輝達GB系列因需大量資金支持，以大型ODM較為受惠，散熱更持續受惠於AI發展而需求強勁，此外，IC設計族群庫存健康，營收重回成長循環，表現亦值留意。再者，四大CSP（雲端服務供應商）上修2024/2025年資本支出，也有助傳統伺服器與AI伺服器同步營運增長，相關個股之表現值得關注。而低軌衛星仍處於建置期，在業務與產能需求擴展下，供應鏈商機可期。

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