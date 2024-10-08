壯大台灣無人機技術能量 經部與美國奧克拉荷馬州簽署MOU

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與美國奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）簽署MOU。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）今宣布，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與美國「奧克拉荷馬州國防產業協會」（Oklahoma Defense Industry Association, ODIA）簽署產業合作備忘錄（MOU），結盟深化台美在無人機領域的產業合作能量。

奧克拉荷馬州能源廳長 Ken McQueen在上月底至本月初率領奧克拉荷馬州產業訪問團訪台，目標在於來台尋找無人機供應鏈合作夥伴。

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本次MOU由台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏與奧州國防產業協會執行總監Allyson Carson簽署，確認台美雙方將在無人機產業的國際拓銷、打造先進技術、供應鏈合作方面連結策略夥伴、建立交流平台。

產業發展署署長楊志清表示，台灣無人機產業奠基於過去在半導體、精密製造、新材料等產業成果，目前國內產業量能已具備設計、生產、應用服務等無人機全機系統整合能力。

楊志清指出，我國已在嘉義成立亞洲無人機AI創新研發中心（亞創中心），集結多家業者合作解決共通性問題，經濟部將持續透過研發補助，致力加速推動我國無人機廠商走向國際，並朝向推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的願景邁進。

Ken McQueen表示，奧州政府積極支持無人機技術發展，制定有利於產業成長的政策及法規，吸引許多無人機廠商進駐，形成涵蓋從研發、製造到應用的無人機產業聚落，並且擁有優良的無人機測試空域。台灣的亞創中心與奧州無人機場域很類似，都是集結頂尖資源打造的無人機產業聚落，希望台美雙方未來可以深化合作。

胡開宏表示，台灣卓越無人機海外商機聯盟在經濟部號召下成立，旨在協助台灣無人機產業拓展國際市場，未來將成為外國無人機業者來台尋找合作夥伴的重要窗口。

Allyson Carson表示，台灣與奧州雙方各擁優勢可互補互利，美國基於國家安全的考量建立「非紅供應鏈」，台灣則扮演重要角色，美國技術能力強，台灣製造能力優，台美合作可以促進無人機產業發展。

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