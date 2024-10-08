GB200需求「瘋狂」 劉揚偉：墨西哥廠「巨大產線」應對

鴻海董事長劉揚偉今天在科技日系列活動中提到第4季展望，AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天在科技日活動會後接受媒體聯訪，展望第4季的AI伺服器需求可用「瘋狂」形容，集團已於墨西哥建設長達450公尺的產線，以應對下游強勁的拉貨力道，由於世界各國積極發展AI主權，以公司現階段的觀察來看，未來伺服器會在目標國家製造，並就近供應給當地市場，「我們所看到的大概是朝這個方向在發展中」。

劉揚偉指出，以GB200伺服器來看，除了圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU），鴻海可供應的原件大概介於8成至9成，包括液冷散熱系統當中的各式連接器，「我們垂直整合能力是非常高」，對於相關供應鏈也有強大的管理與控制能力，因此，當市場上傳出供料問題時，「我們並沒有太大的感覺」。

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劉揚偉指出，各國AI科技的發展牽涉到許多機密與敏感資訊，因此AI主權已受到重視，然而建構AI運算能力的伺服器硬體，其安全性問題同樣重要，未來也會持續受到關注，目前輝達執行長黃仁勳已公開表示，市場對於Blackwell伺服器的需求瘋狂，對此，鴻海將提供相應的產能來滿足客戶需求，保括未來若有GB300，下游廠商在產品開發的各個階段，一定會與集團非常密切的合作。

劉揚偉提到，集團在墨西哥設置了「非常巨大的工廠」，不過現在只能「定性描述」，至於「定量描述」則需輝達向外界提供看法，整體第4季來看，鴻海維持公布9月營收時的論調，看好下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，第4季營運表現將約略符合目前市場預期。

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