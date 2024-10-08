晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

GB200需求「瘋狂」 劉揚偉：墨西哥廠「巨大產線」應對

2024/10/08 13:58

鴻海董事長劉揚偉今天在科技日系列活動中提到第4季展望，AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容。（記者方韋傑攝）鴻海董事長劉揚偉今天在科技日系列活動中提到第4季展望，AI伺服器的市場需求可用「瘋狂」形容。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天在科技日活動會後接受媒體聯訪，展望第4季的AI伺服器需求可用「瘋狂」形容，集團已於墨西哥建設長達450公尺的產線，以應對下游強勁的拉貨力道，由於世界各國積極發展AI主權，以公司現階段的觀察來看，未來伺服器會在目標國家製造，並就近供應給當地市場，「我們所看到的大概是朝這個方向在發展中」。

劉揚偉指出，以GB200伺服器來看，除了圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU），鴻海可供應的原件大概介於8成至9成，包括液冷散熱系統當中的各式連接器，「我們垂直整合能力是非常高」，對於相關供應鏈也有強大的管理與控制能力，因此，當市場上傳出供料問題時，「我們並沒有太大的感覺」。

劉揚偉指出，各國AI科技的發展牽涉到許多機密與敏感資訊，因此AI主權已受到重視，然而建構AI運算能力的伺服器硬體，其安全性問題同樣重要，未來也會持續受到關注，目前輝達執行長黃仁勳已公開表示，市場對於Blackwell伺服器的需求瘋狂，對此，鴻海將提供相應的產能來滿足客戶需求，保括未來若有GB300，下游廠商在產品開發的各個階段，一定會與集團非常密切的合作。

劉揚偉提到，集團在墨西哥設置了「非常巨大的工廠」，不過現在只能「定性描述」，至於「定量描述」則需輝達向外界提供看法，整體第4季來看，鴻海維持公布9月營收時的論調，看好下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，第4季營運表現將約略符合目前市場預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財