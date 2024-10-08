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北市東區店租最貴金雞母金漆斑駁 最新租金實價直接砍半

2024/10/08 13:38

北市東區統領商業大樓B棟 1樓有最新店租揭露，月租金40萬元承租28.39坪店面，拆算每月每坪租金單價近1.41萬元，為近5年東區店面揭露單坪店租最高紀錄。（翻攝自Google Map）北市東區統領商業大樓B棟 1樓有最新店租揭露，月租金40萬元承租28.39坪店面，拆算每月每坪租金單價近1.41萬元，為近5年東區店面揭露單坪店租最高紀錄。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕東區商圈要恢復昔日榮景還有一大段路要走。根據內政部實價網，昔日北市東區商圈店租單價最貴的燙金店面，今年8月有最新店租實價，月租金40萬元、拆算每月每坪店租近1.41萬元，雖然寫下近5年東區店租單價最高實價，但對比昔日2012年同一店面曾創下每坪3.17萬元，比基本工資還要高的店租單價，最新租金實價則是直接砍半。

房產業者指出，北市三大街邊店商圈中，東區空置率始終最高，近幾年金店面的金漆更逐漸斑駁，若要回到過往每坪店租2萬元起跳、甚至3萬元，或是單坪店面單價800萬元、甚至1千萬元的輝煌歲月，目前看起來機率並不高。

根據內政部實價網最新揭露，北市東區統領商業大樓B棟 1樓有最新店租揭露，8月中，有店家以月租金40萬元承租28.39坪店面，拆算每月每坪租金單價近1.41萬元，為近5年東區店面揭露單坪店租最高紀錄，租期為3年。

不過，進一步對照該店面歷次租金揭露紀錄，2012年、2016年各有一次租金實價揭露紀錄，其中2012年月租金高達80萬元、2016年月租金則稍微降至75萬元，但今年8月月租金則直接下滑至40萬元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，隨著新光三越diamond tower以及大巨蛋商場陸續開幕營運，東區人潮有逐步回流，更吸引青壯年人口，店面空置率逐步改善，但店面租金水準與前一波高點相比，仍有明顯的差距，現行店租大概是高點的7折至8折。

知名商場陸續開幕 東區人潮逐步回流

不過觀察近期東區商圈，隨著人潮回流，而且持續有品牌進駐東區展店，包括瑜伽運動品牌或服飾品牌，主要鎖定25至35歲的年輕消費族群。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，如果近期買賣交易作為租金投報率的指標以及調整的領先指標，交易價量腰斬便預告租金下修的幅度，尤其電商及大型商場的崛起，也讓街邊店需求節節下滑，指標大店的長期空置也使屋主盡失談判籌碼，但價格修正後仍有人願意租、買，顯示市場修正對復甦有正面回應。

北市東區最貴金雞母店租，歷經商圈起落，最新月租金較最高點時砍半。（翻攝自內政部實價網）北市東區最貴金雞母店租，歷經商圈起落，最新月租金較最高點時砍半。（翻攝自內政部實價網）

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