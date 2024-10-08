桃園大同染整關廠爭議落幕 允諾加發補償金給本國、外籍勞工

桃園市蘆竹區大同染整公司將於10月底關廠，本國、外籍勞工9月曾到桃市府勞動局陳情，歷經2度強制協商會議，勞資雙方10月7日晚間達成協議，爭議落幕。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區大同染整公司將於本月底關廠，影響本國、外籍移工上百位員工，員工多次到桃市府、勞動部陳情，批公司多年違反勞動相關法令，要求公司補償勞工再關廠，桃市府勞動局今（8）日表示，經2度強制協商會議，勞動局及勞資雙方代表積極促成，勞資雙方已於昨（7）日晚間達成協議，在依法應給付的資遣費，大同染整公司同意提供離退員工相關補償金，讓爭議順利落幕。

勞動局表示，大同染整公司規劃於10月29日關廠，勞動局已於8月28日收到該公司函報大量解僱計畫書，為維護勞工權益，勞動局於9月5日會同就業職訓服務處派員進行訪查，並分別於9月23日及昨天召開2次強制協商會議，經勞動局及勞資雙方代表積極促成，於昨天晚間達成協議。

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雙方達成協議包括就此次資遣解僱的員工，除依法應提供的資遣費外，大同染整公司同意提供年資未滿10年的員工1.5個月薪資的關廠補償金、年資10年（含）以上的員工2個月薪資的關廠補償金，另再針對不同年資本國籍員工及外籍移工，分別提供1到8萬元、4到5萬元補償金。

此外，大同染整公司同意負擔外籍移工轉換新雇主期間的膳宿費用及選擇離境外籍移工機票費用。

勞動局表示，此次關廠歇業案件，大同染整公司與大同染整公司企業工會，雙方秉持誠信協商、體恤勞工多年貢獻，積極溝通及對話，給予離退員工相關補償金，保障員工權益，讓爭議順利落幕。

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