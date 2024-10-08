波音週二將繼續與工會就薪資問題進行談判

因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，目前罷工已邁入第25天。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕代表約3.3萬名波音員工的國際機械師和航空航天工人協會（IAM）表示，工會週二（7日）將繼續與波音公司（Boeing）就薪資問題進行談判，以尋求達成協議，結束罷工行動。

綜合媒體報導，波音現行勞動合約已實施16年，於今年9月12日午夜到期。波音勞資雙方自今年3月開始就新版勞動合約進行磋商，波音員工盼加薪40%。為迫使資方就工資問題達成協議，波音員工威脅將發起大規模罷工。

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為避免潛在的罷工，波音9月8日與IAM工會達成初步勞資協議，同意全面提高工資，在未來4年內加薪25%。不僅如此，波音也同意降低勞工的醫療保健成本、減少強制加班、12週給薪育嬰假，以及要在西雅圖普傑海峽（Puget Sound）地區製造波音的新飛機等。

IAM成員9月12日就新勞資協議進行投票，超過9成的工會成員投票反對，並決定在當地時間13日午夜零點開始罷工，此為波音公司16年來首次罷工。

波音公司9月27日拋出「最終和最佳」提議，承諾在未來4年內加薪30%，並恢復績效獎金，盼用更具吸引力的條件來結束罷工。然而，IAM認為該提議依然不足以滿足員工的需求，談判再次陷入僵局。

在聯邦調解員調解下，波音與IAM於10月7日重返談判桌，然而談判似乎沒有新進展。

IAM週一晚些時候表示，儘管工會一整天都與波音和聯邦調解員會面，但沒有任何有意義的動向需要報告，三方決定將在8日重新討論相關問題。

對於上述報導，波音尚未回應媒體置評請求。

波音7日股價收在155.91美元，漲幅0.59%。

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