股匯同挫！台幣先升後貶，中午暫收32.167元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元續在高檔徘徊，新台幣兌美元匯率昨日貶破32元整數大關後，今早開盤後一度走升至32.075元，不過隨台股下殺，匯價再度轉而走貶，中午暫時收在32.167元、貶值3.6分，台北外匯經紀公司成交量8.74億美元。

美國9月就業數據表現優於市場預期，市場對於聯準會11月再度大幅降息預期降低，推升美債殖利率與美元指數雙雙大漲，加上中東戰雲密佈，避險資金湧入美元，台幣在週一重貶1.68角，失守31字頭。

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今早以32.1元、升值3.1分開出，惟台股開低走低，盤中大跌近200點，加上中國股匯市恢復交易首日，人民幣中間價報7.0709，大幅調貶635個基點，台幣隨後也由升轉貶，最低觸及32.193元。

觀察主要亞幣，走勢漲跌互見，日圓在美國就業數據公布後，受到市場修正對聯準會降息預期，一度重貶，今日則成為亞幣中唯一走升者。

目前市場關注焦點除聯準會9月會議紀錄外，還有美國本週將公佈的通膨數據包含消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）。

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