北京沒鑑別能力 只能當填補科技新創資金缺口不利追趕西方

外國資金不再投資中國科技企業，「中國的創新優勢面臨被嚴重削弱的風險」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著國際投資人大幅撤出中國，使得原本支持中國初創企業的風險創投（風投）資金出現銳減，中國政府出手參與培育本土科技行業，補上科技新創企業的增資缺口。《華爾街日報》指出，北京的戰略從長遠來看，恐不利於中國追趕西方技術。

戰略諮詢公司Asia Group中國區主任林漢升表示，中國政府能提供中國科技新創所需的資金，但卻不具備識別科技行業贏家的能力。據中國官員稱，在某些案例中，數以十億美元計的資金被浪費或通過欺詐被挪用。

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根據Dealogic數據顯示，2021年風投基金在中國投資了420億美元，達成了逾2400筆交易。幾年前，私募資金持續湧入中國，當中的紅杉資本（Sequoia Capital）中國部門和軟銀集團（SoftBank Group）為中國新創企業提供資金，產業類別從電子商務到線上叫車，但現今這些資金都已回流美國。

為了支持低迷的中國股市，北京以政策凍結了首次公開募股（IPO）市場，關閉了資金退出投資的一個傳統途徑。為鞏固中國在科技領域的角色，也透過各種管道釋出資金、加大參與力度。

投資者稱，現今注入中國科技新創企業的投資資金，大部分是來自北京下令，推動中國孵化器數量激增。

報導指出，曾在新冠肺炎疫情前助推中國科技行業繁榮的私募市場（包括美國資金）已經枯竭。中國新創企業早期階段的募資規模已降至將近十年來的最低水平，以境外基金的投資降幅最大。

據來自Dealogic數據顯示，截至今年10月初，今年以來境內外風險創投基金在中國投資約64億美元，較上年同期下降40%。2023年和今年迄今，境外投資在中國幾乎枯竭，在2018年至2022年期間，平均每年投資約140億美元。

因此，受中國政府「敦促」，中國許多的國有銀行、投資機構正加大對中國新創企業的放款。據了解，一般銀行是避免貸款給新創企業，因為缺乏貸額貸款所需要的傳統抵押品，但現今連專利和商標都可作為抵押品，為金融圈不尋常的募資方式。

據報導，中國知識產權質押貸款在3年年增長率超過40%，2023年達到1170億美元，今年上半年，全國知識產權質押增資登記金額又增長了57%。

由於中國科技新創企業須遵守中國的言論自由限制，在中國政府的強力干預下，已威脅到中國AI發展速度。研究機構龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）在最近的一份報告中表示，隨著外國資金不再投資中國科技企業，「中國的創新優勢面臨被嚴重削弱的風險」。

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