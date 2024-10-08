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為求生存、擺脫虧損 ! 彭博 : 中國純電車廠轉向油電混合動力車

2024/10/08 13:38

中國車企高層指出，中國市場唯一賺錢的是生產燃油車的車企。（路透）中國車企高層指出，中國市場唯一賺錢的是生產燃油車的車企。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車廝殺激烈，在瘋狂靠削價競爭搶市之下，不少車商出現鉅額虧損。彭博指出，中國純電車開始轉向油電混合動力車，期待能擺脫虧損。

報導指出，幾家曾經專門提供純電動車的中國汽車製造商已經宣布，計劃開始生產油電混合動力汽車或 增程型電動車，這兩種汽車都依賴燃油引擎和車載電池。

參與的車企包括小鵬汽車和吉利旗下的高端品牌Zeekr；另一車企廣汽集團旗下的品牌廠指出，目前也正在開發 增程型電動車。

中國吉利汽車的高層表示，目前除了特斯拉外，沒有一家純電動車生產生能擺脫獲利困境。而中國車市獲利的汽車公司，幾乎都生產燃油車的車企，純電動汽車廠商則持續虧損。

據報導，在中國市場上，混合動力車越來越受歡迎，因為可緩解里程焦慮，且車價也較便宜，因此近期成長速度已超越純電動車。

根據中國汽車技術研究中心的數據，今年8月，中國市場上混合動力車的註冊量飆升了近140%，而增程型電動車的註冊量也增加了90%。相比之下，純電動車的銷量僅成長了20%。

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