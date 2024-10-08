鴻海科技日規模翻倍 劉揚偉：AI革命不只在台灣發生

鴻海（2317）今天舉辦科技日活動，董事長劉揚偉表示，今年集團迎來成立50週年，年度盛會的參與人數規模更達去年2倍。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天舉辦科技日活動，董事長劉揚偉表示，今年集團迎來成立50週年，年度盛會的參與人數規模更達去年2倍，目前眾所矚目的AI伺服器，鴻海已經具備垂直整合製造能力，其商業價值除了替客戶提升生產力，也助力集團內部打造AI示範工廠，「這場AI革命不只在台灣發生」，鴻海將致力於打造以AI驅動的3大智慧平台，成為平台解決方案供應商。

劉揚偉回憶，首屆鴻海科技日於2020年舉辦時，正值COVID-19疫情期間，當時與會人數不足1000人，大家都戴著口罩，5年之後的今天，超過2000人報名參加此場年度盛會，鴻海也擴大展區空間至去年的2倍，且今年的展品、論壇數量皆創下科技日舉辦以來的新紀錄，更是首次在活動第2天開放一般民眾入場，目的在於讓科技熱情在台灣傳遞，使更多人受到啟發。

請繼續往下閱讀...

劉揚偉提到，鴻海今天的成就源於創辦人郭台銘在任時奠定的堅實基礎，今起一連2天的科技日活動，鴻海的重要供應鏈夥伴皆將共同參與，包括輝達（NVIDIA）、BMW、通用電氣等，放眼現階段火熱的人工智慧技術，無論人們是喜歡、是害怕，其所具備的商業價值已經受到重視，相關應用已經成為大眾生活當中的一部分，可以輕鬆處理瑣碎的事物，包括透過手機的人臉辨識功能登入銀行帳戶，也讓巴黎夏季奧運會的參加人士提升賽事體驗，未來也將應對更重大的挑戰。

劉揚偉強調，鴻海集團規模龐大，且旗下卓越的製造實力正在藉由AI重新定義，垂直整合的製造能力已涵蓋先進的液冷散熱技術，以及關鍵模組、主板、高性能交換機、關鍵零組件等，這些技術正是GB200伺服器所需要的，「我告訴你們，我們的供應鏈已經準備就緒」，來自市場的強烈需求已令人相當印象深刻，客戶們都希望經由AI提升自動化效益。

劉揚偉說，鴻海在工廠導入AI技術之後，生產力幾乎翻倍成長，位於高雄的汽車製造廠將成為集團的AI示範工廠之一，集團也將陸續於亞洲與美洲既有、規劃中的廠區引入AI技術，鴻海從製造連接器起家，到如今提供系統解決方案，並不斷發展更加複雜的核心技術能力，現在更要打造由 AI 驅動的3大智慧平台，成為市場最值得信賴的夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法