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Mobileye股價今年累跌逾7成 小摩：還會再破底

2024/10/08 11:01

英特爾（Intel）旗下自駕軟體供應商Mobileye Global（簡稱Mobileye ）。（示意圖，彭博）英特爾（Intel）旗下自駕軟體供應商Mobileye Global（簡稱Mobileye ）。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，英特爾（Intel）旗下自駕軟體供應商Mobileye Global（簡稱Mobileye ）因面臨客戶庫存過剩以及中國同業競爭壓力，公司股價遭受重挫，今年至今股價累計跌幅逾70%。摩根大通（JP Morgan Chase，小摩）認為Mobileye股價還會再破底，建議投資人減持。

綜合媒體報導，小摩分析師查特吉（Samik Chatterjee）週一（7日）出具報告指出，隨著中國電動車廠極氪（Zeekr）加入自駕系統戰局，以及中國可能對美製電動車軟體祭出高關稅疑慮，恐讓Mobileye先進駕駛輔助系統SuperVision銷售在短期內會有所放緩，甚至下降。

另外，Mobileye高層先前表示，隨著庫存逐漸消化，主力產品EyeQ晶片將於2025年放量出貨，出貨量上看3500萬片。但鑒於整體車市需求不樂觀，查特吉對EyeQ晶片出貨維持保守看待，預估2025年出貨量將落在3300萬片。

因此查特吉調降Mobileye股票評級，從原先「中性」下調至「減持」，目標價也調降至10美元。若以週一（7日）收盤價12.33美元來看，即相當於還有19%的下跌空間。

Mobileye7日股價收在12.33美元，跌幅4.64%。

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