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FTX破產重組獲准 債權人獲退還逾4494億

2024/10/08 10:00

美國破產法院週一（7日）批准加密貨幣交易所FTX提交的重組計畫。（示意圖，路透社）美國破產法院週一（7日）批准加密貨幣交易所FTX提交的重組計畫。（示意圖，路透社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國破產法院週一（7日）批准已破產加密貨幣交易所FTX提交的重組計畫，FTX債權人將在重組計劃生效後60天內，收到約119%索賠金額，涉及金額逾140億美元（約新台幣4494億元）。

綜合媒體報導，FTX週一發出聲明指出，公司已追回價值約147億美元至165億美元（約新台幣4718.7億元至5296.5億元）的資產，將用於還款分配。根據重組計劃條款，98%的FTX債權人將在重組計劃生效後60天內，收到其允許索賠金額的約119%。

而關於重組計畫的生效日期和預計開始分配的時間等細節，FTX將另行公佈。

FTX執行長雷伊三世（John J. Ray III）在聲明中表示，重組計劃獲批是FTX向客戶和債權人分配現金之路上的一個重要里程碑，公司正準備透過歷史上規模最大、最複雜的破產財產分配，目標向所有非政府債權人，償還全部欠款及利息，並請相關債權人在過程中耐心等待。

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