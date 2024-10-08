日股收復石破茂缺口 這檔日股基金反彈最猛

日本新首相石破茂（見圖）日前約見日本銀行總裁植田和男後表示，日本經濟尚未做好進一步升息的準備。（美聯社資料照）

〔記者吳滋雅／台北報導〕日股回升至石破茂當選自民黨總裁前價位！日股過去幾個月來走勢大幅震盪也牽動全球金融市場情緒，尤其九月底政策態度鷹派的石破茂，當選自民黨總裁引發日圓升值並衝擊日股於九月最後一個交易日重挫，不過石破茂在獲選為日本首相並與央行行長植田和男會談後，釋出日本不急於升息的訊號，顯示其政策態度並未如市場擔憂鷹派，日圓回貶而日股順勢反彈回升，10/7東證指數收2739點、幾持平於9/27的2740點！

專家指出，雖然短線日股走勢震盪但終究回歸上漲趨勢，投資人檢視自身佈局日股基金的績效表現時，應可以發現績效回升狀況，以今年來表現第一名的富坦日本基金為例，最新淨值價位不僅收復石破茂缺口，更已領先東證指數突破七月底高點，距離7/10所創下的今年高點僅不到5個百分點，未來突破並再創新高價位可期。

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富坦日本基金於國內核備的27檔境外日本股票型基金中持續居於領先地位，今年來漲幅達26.84%，漲幅已接近同類型基金平均值14.17%的兩倍，富坦日本基金目前配置以工業與消費耐久財類股為重，尤其工業類股相較對應指數的加碼幅度最為明顯，以十大持股當中的航海船舶、航太設備製造的重工業廠IHI公司以及運動用品業者亞瑟士為例，兩檔持股今年以來漲幅接近兩倍，突顯日本市場對於主動選股投資人來說是一個相當好的投資領域，透過精選持股，仍有機會協助投資人擺脫最擔心的日圓一升值、日股馬上跌的困境。

就後市展望而言，專家指出鑒於先前經驗，金融市場的表現也是日本央行制定決策的評估因素之一，預期日本央行後續仍將採取溫和漸進的方式回收寬鬆貨幣政策，避免對經濟與金融市場帶來太大衝擊，石破茂釋出寬鬆政策態度意向也有助舒緩政策大幅轉向擔憂，未來持續關注日本國會大選與新政府組成狀況。長期而言，推動日股進一步上漲的催化劑尚包含薪資成長加速推動家計單位消費動能提升，公司治理改革以及日本國內資金轉向提升日本股票投資部位。

境外日本股票型基金績效一覽%

基金 一個月 三個月 今年來 富蘭克林坦伯頓日本基金 9.24 -2.53 26.84 摩根日本（日圓）基金 7.30 0.06 24.22 富達日本價值基金 5.52 -6.20 16.06 施羅德日本優勢基金 5.51 -4.50 16.65 野村日本策略價值基金 5.48 -5.63 18.83 29檔同類型基金平均 3.60 -1.00 14.17

資料來源：理柏資訊原幣計價至2024/10/04。記者吳滋雅製表。

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