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A股開盤漲逾10％ 港股卻重挫

2024/10/08 10:02

中國瘋牛暴衝！A股漲逾10%站上3600點（彭博資料照）中國瘋牛暴衝！A股漲逾10%站上3600點（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國瘋牛持續狂奔，中國國慶黃金週結束，週二（8日）A股恢復交易，在投資人湧入下，上證指數與滬深300指數紛紛漲逾10%。

中國近日推出多項激勵措施救市，多個主要城市放寬房市政策，帶動股市連日狂飆，中國股市在週一（30日）上證與滬深300指數雙雙飆逾8%，滬深300指數更一舉突破4000點，來到4017.85點，漲幅創16年來最大單日漲幅。

香港股市在上午10點，下跌1012點，跌幅4.3%，已與中國股市的激情脫鉤。

在A股飆漲逾8%後，遇到中國國慶黃金週，股市全面休市，而今股市恢復交易，在熱錢蜂湧投入下，指數持續狂飆，上證指數開盤直接來到3674.4點，大漲10.12%，不過，開高後，遇逢高賣單釋出，指數漲勢收斂，截至9點39分，報3581.99點，漲7.36%，成交額2861.13億人民幣。

上證指數週一開盤以3194.72點開出，指數開高走高，終場大漲8.06%，或漲248.97點，收3336.5點，成交金額達1.17兆人民幣。

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